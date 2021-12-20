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颱風雷伊重創菲律賓
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颱風雷伊重創菲律賓1/11

颱風肆虐菲律賓增至375死 災區亟需食物飲用水

2021/12/20 22:24（12/20 23:55 更新）
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超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。施亞高島（Siargao）一處社區四處只見斷垣殘壁。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日
超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。施亞高島（Siargao）一處社區四處只見斷垣殘壁。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日
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（中央社菲律賓蘇瑞高市20日綜合外電報導）菲律賓今年最強颱風雷伊（Rai）帶來嚴重災情，死亡人數於今天增至375人，絕望的倖存者懇求外界趕緊提供飲用水和食物。

菲律賓紅十字會（Philippine Red Cross）表示，超級颱風雷伊嚴重損壞民宅、醫院和學校，沿海地區猶如經歷「全面屠殺」。

這次颱風掀翻屋頂，吹倒樹木和混凝土電線桿，木造房舍化為碎片，且作物全毀、村莊淹水，讓人不禁與2013年超級颱風海燕的災情做比較。

在重災區濱海城市蘇瑞高（Surigao），街頭小販亞松森（Ferry Asuncion）說：「我們的處境十分絕望。」他表示，居民亟需「飲用水和食物」。

警方表示，這次風災至少造成375人罹難、56人下落不明，還有500多人受傷。

逾38萬人在雷伊颱風16日侵襲菲國時逃離家園和濱海渡假村。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1101220

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