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颱風雷伊襲菲律賓 外交部：無僑民傷亡

2021/12/20 15:30（12/20 22:44 更新）
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（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，颱風雷伊重創菲律賓，外交部長吳釗燮已指示亞太司、駐處表達慰問，並願意提供相關援助；此外，依據駐處消息，目前尚無台灣民眾或台商因風災傷亡或受困。

外交部下午發布新聞稿表示，颱風雷伊16日晚間自菲律賓東南部登陸，豪雨引發菲國中部、南部等7個省份地區嚴重水患及土石流，依據菲律賓官方資料，雷伊颱風已造成至少146人死亡、影響超過78萬戶，當地基礎建設與農產相關損失超過350萬美元。

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外交部指出，吳釗燮獲知菲國風災訊息後，立即指示亞太司長周民淦18日下午致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez），代表台灣政府與人民對菲律賓災情的誠摯慰問，及台灣將根據菲國需求提供相關援助；費南德則感謝台灣與人民慰問與關懷，菲方將在必要時提請台灣協助。

外交部說，台灣駐菲律賓代表徐佩勇昨天也同步向菲國政府表達關心與慰問。依據駐處掌握的消息，目前尚無台灣民眾或台商因風災傷亡或受困，外交部與駐處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫、提供必要協助。（編輯：蘇志宗）1101220

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