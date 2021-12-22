菲律賓風災釀數百死 災民殘骸翻找堪用物品：我們一無所有[影]

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（中央社菲律賓羅博22日綜合外電報導）雷伊颱風（Typhoon Rai）襲擊菲律賓群島，造成數百人死亡，倖存者懇請當局提供飲用水和食物，也是受災戶之一的圖曼達在殘骸中翻找還堪用的東西。

雷伊颱風16日侵襲熱門旅遊景點保和省（Bohol），帶來強風暴雨，掀翻屋頂、連根拔起大樹、摧毀漁船。

圖曼達（Concepcion Tumanda）的家位在河濱小鎮羅博（Loboc），她站在已經淪為廢墟的家中，潸然淚下地告訴法新社：「房子被摧毀了，所有東西都壞掉了，我們一無所有。」

保和省是潛水勝地，以海灘、連綿的巧克力丘（Chocolate Hills）和眼鏡猴等小型靈長類動物聞名，是這次受創最嚴重的島嶼之一。

保和省省長黃嚴輝（Arthur Yap）在臉書（Facebook）上表示，至少有98人死亡，另16人現仍下落不明。

黃嚴輝已懇求總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）提供經費，為絕望的居民購買糧食和飲用水。保和省各地已停電，對外通訊也中斷。

住家遭洪水沖走的托雷多（Giselle Toledo）說：「我們需要糧食和飲用水，特別是米飯。我們挽救不了任何東西，不知道可以在哪裡重新展開生活。」

圖曼達說：「看到我們房子的殘骸，令人相當心痛。如果有人提供我們木材和屋頂蓋板…我們會設法修復房 子。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101222