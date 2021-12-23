颱風雷伊重創菲律賓 菲駐台辦事處：台灣捐款幫助大

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菲律賓台商總會和台商高領企業慈善基金會23日在駐菲代表徐佩勇（中）見證下，分別捐贈270萬披索（約新台幣149萬元）和200萬披索給菲國政府，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副主席戴艾倫（右4）代表受贈。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 110年12月23日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）強颱雷伊重創菲律賓中部和南部，數十萬災民沒水沒電沒食物，又無家可歸。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副主席戴艾倫今天說，台灣的捐款將對改善災民困境大有幫助。

雷伊16日橫掃菲國中部維薩亞斯群島（Visayas）和南部民答那峨地區，釀慘重災情。

菲律賓台商總會和台商高領企業慈善基金會今天在中華民國駐菲代表徐佩勇見證下，分別捐贈270萬披索（約新台幣149萬元）和200萬披索給菲國政府，戴艾倫（Eddie U. Tamondong）代表受贈。

戴艾倫告訴中央社記者，雷伊颱風破壞力強大，侵襲地區許多村莊遭摧殘殆盡。災民沒食物、沒水喝、無家可歸，雖然菲國政府竭盡所能救災，但因對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經費吃緊，無法有效滿足颱風災民的需求。

他表示：「我們很幸運，很多國家像我們的台灣兄弟一樣，向我們伸出援手。 他們的賑濟、他們的幫助、他們的援助絕對會大幅改善成千上萬災民的處境。」

菲律賓今年最強颱風雷伊帶來嚴重災情，電線桿被吹倒。（法新社）

超級颱風雷伊16日重創菲律賓中部和南部，各地缺水缺電，急需民生物資救援。圖為菲國中部宿霧地區災後景象。（僑胞提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月22日

超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。施亞高島（Siargao）一處社區四處只見斷垣殘壁。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日

戴艾倫說，災民急需食物、飲水和住所，因為他們現在主要住在學校或其他避難所，每個人都擠在那裡，必須被安置，台灣的捐款會被用於這些災民最迫切需要的方面。

菲律賓台商總會副總會長劉文煌說，風災發生後，由於通訊中斷，他在菲國中部宿霧省曼達威市（Mandaue）的員工幾乎都失聯，幾天來只收到一則員工傳來的簡訊。

他表示，員工告訴他，「我每天（手機）只剩下7%到10%電力，所以傳完簡訊要馬上關機」；排了5個小時想領錢，因為提款機現金被提領一空，也領不到錢，「真的很可憐，全部都失聯」。

劉文煌說，他在馬尼拉的員工老家在菲國南部蘇瑞高（Surigao）地區，「（傳來）很短的簡訊說，他們的屋頂、房子，什麼都沒有了，不曉得怎麼辦。欲哭無淚」。

他表示：「我們對在災區的無論菲律賓人或是我們台商，真的都對他們感覺很同情。所以盡我們所有的能力，來幫助這些災民。」

外交部長吳釗燮昨天也代表中華民國政府捐贈50萬美元（約新台幣1386萬元）給馬尼拉當局協助賑災，由MECO主席費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。（編輯：馮昭）1101223