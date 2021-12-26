台灣空軍運物資馳援菲律賓 台商肯定助雙邊關係

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）強颱雷伊重創菲律賓，中華民國空軍檢整2架C-130H運輸機，載運數千公斤物資馳援菲國。在菲台商說，菲國災情慘重，台灣運輸機送達物資有助雙邊關係。

菲律賓主要新聞台GMA新聞網和菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）、每日論壇報（The Daily Tribune）兩大報今天都報導台灣運輸機運送物資馳援菲律賓的消息。

菲律賓空軍機動司令部昨晚在臉書貼文表示，一架台灣C-130運輸機運送逾6300公斤救援物資抵達位於宿霧省（Cebu）的艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地，造福因雷伊颱風受創的宿霧、保和（Bohol）與東內格羅省（Negros Oriental）災民。

從菲國空軍發布照片可以看到C-130H飛行員在機艙展示中華民國國旗，以及中華民國駐菲代表處人員與菲方人員合影。

另據國軍官員表示，第2架載送救援物資的C-130H運輸機今天抵達宿霧。

菲律賓台灣同鄉會名譽會長吳國禎告訴中央社記者，雷伊颱風造成菲國慘重災情，「那邊災民真的是太慘了，缺電、缺水、缺食物，什麼都缺」。他認為台灣目前捐助50萬美元（約新台幣1386萬元）「真的太少」，應捐助更多款項幫助當地災民。

台灣運輸機運送物資馳援菲律賓，吳國禎表示肯定。他說，運送物資可以避免不法官員將賑災款項據為己有，將物資直接送達災民手中，而且「菲律賓人對台灣印象多好，派了兩部軍機，運送物資過來，你看多大的宣傳」。

菲律賓台商總會總會長黃雅惠說，雖然中國大陸這次風災捐款達100萬美元，但「以比例上來講，大陸那麼大，（台灣）政府這樣子一次就提撥50萬美金，也算是滿大的一筆錢了」。

她表示，駐菲代表處原本希望台商總會募集物資送到災區，因為當地物資很缺乏；也有台商詢問為什麼沒有運物資過去。但因正值耶誕假期，台商公司人手不足，風災後交通運輸也相對困難，才決定先募款賑災。

黃雅惠說：「現在疫情期間，很多公司行號其實是沒賺錢的。」台商總會兩天內募得280萬披索（約新台幣155萬元），顯示在菲台商對災民非常關心。

她表示，未來若災區仍缺乏物資，台商總會將再發起物資捐贈活動，募得物資由代表處統籌送往災民手中。（編輯：馮昭）1101226