颱風雷伊重創菲律賓 遇難者增至33人數十人失蹤

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（中央社菲律賓蘇瑞高市18日綜合外電報導）菲律賓近日遭超級颱風雷伊（Rai）襲擊，官員今天表示，至少33人因此遇難，數十人失蹤，首當其衝的島嶼傳出「令人震驚」的災情。

法新社報導，雷伊席捲菲律賓中部及南部，超過30萬人逃離家園和海濱度假村，許多地區的通訊及電力中斷，房屋屋頂遭掀起，混凝土電線桿傾倒。

雷伊16日襲擊位於北蘇瑞高省（Surigao del Norte）的度假島嶼施亞高島（Siargao）時，最大持續風速達到每小時195公里。

軍方分享的空拍圖顯示，北蘇瑞高省的魯納將軍鎮（General Luna）遭遇廣泛破壞，建築物屋頂被掀，破瓦殘礫四散在地；耶誕節前夕，許多衝浪者和度假民眾蜂擁至魯納將軍鎮。

迪納加島（Dinagat）省長巴奧（Arlene Bag-ao）在臉書（Facebook）表示，迪納加島遭雷伊「夷為平地」，房屋、船隻、田地被毀。

雷伊昨天的風速已減弱至每小時150公里。國家氣象局表示，雷伊今天在南海上空，並往越南移動。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在菲律賓負責人波卡內格拉（Alberto Bocanegra）告訴法新社：「這（雷伊）確實是過去十年在12月份襲擊菲律賓的最強風暴之一。」

迪納加島省長巴奧在臉書表示，迪納加島遭雷伊「夷為平地」，房屋、船隻、田地被毀。（圖取自facebook.com/kakabagao）

據菲律賓官方稍早統計，死亡人數超過20人。

不過，中部的西內格羅省（Negros Occidental）災害管理官員證實省內13人身亡，多數死於溺水，另有50人失蹤於洪水災區，使遇難者數攀升至33人。

國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）告訴法新社，超過1萬8000名軍人、警察和海岸防衛隊、消防人員將加入最嚴重災區的搜救行動。（譯者：張璦/核稿：陳正健）1101218