颱風雷伊轉向接近台灣 21日防強降雨

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颱風雷伊預測路徑轉北逐漸靠近台灣，外圍及殘留的水氣將在週一至週三影響台灣。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社網站19日電）強烈颱風雷伊目前位於鵝鑾鼻西南方海面上，氣象局預估朝西北轉北往東沙島海面進行，外圍及殘留的水氣將在週一（20日）至週三影響台灣。氣象專家吳德榮表示，21日颱風雷伊可能帶來大範圍、較強降雨。

根據中央氣象局資料，第22號強烈颱風雷伊今天凌晨的中心位於鵝鑾鼻西南方1000多公里的海面上，朝西北轉北往東沙島海面進行，北轉之後強度將逐漸減弱，但其外圍及殘留的水氣將在週一至週三影響台灣，屆時各地降雨機率都會提高。

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氣象局表示，週二（21日）是降雨最多、最明顯的一天，各地都有短暫雨，並有局部較大雨勢，下週三雨勢逐漸趨緩，剩下北部及東北部仍有短暫雨，其他地區的降雨較為局部；南方雲系北移期間，各地水氣較多，高山地區地面易有積冰及霧淞現象，行車用路要注意安全。

吳德榮也提醒，最新模式模擬顯示，24日東北季風逐漸增強，25日強冷空氣南下，26、27日氣溫降至最低，可能是入冬以來最強的一波冷空氣。（編輯：林廷軍）1101219