更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

颱風雷伊轉向接近台灣 21日防強降雨

2021/12/19 12:14（12/20 08:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風雷伊預測路徑轉北逐漸靠近台灣，外圍及殘留的水氣將在週一至週三影響台灣。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風雷伊預測路徑轉北逐漸靠近台灣，外圍及殘留的水氣將在週一至週三影響台灣。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站19日電）強烈颱風雷伊目前位於鵝鑾鼻西南方海面上，氣象局預估朝西北轉北往東沙島海面進行，外圍及殘留的水氣將在週一（20日）至週三影響台灣。氣象專家吳德榮表示，21日颱風雷伊可能帶來大範圍、較強降雨。

根據中央氣象局資料，第22號強烈颱風雷伊今天凌晨的中心位於鵝鑾鼻西南方1000多公里的海面上，朝西北轉北往東沙島海面進行，北轉之後強度將逐漸減弱，但其外圍及殘留的水氣將在週一至週三影響台灣，屆時各地降雨機率都會提高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象局表示，週二（21日）是降雨最多、最明顯的一天，各地都有短暫雨，並有局部較大雨勢，下週三雨勢逐漸趨緩，剩下北部及東北部仍有短暫雨，其他地區的降雨較為局部；南方雲系北移期間，各地水氣較多，高山地區地面易有積冰及霧淞現象，行車用路要注意安全。

吳德榮也提醒，最新模式模擬顯示，24日東北季風逐漸增強，25日強冷空氣南下，26、27日氣溫降至最低，可能是入冬以來最強的一波冷空氣。（編輯：林廷軍）1101219

延伸閱讀
北部東部白天稍回溫 吳德榮：入冬最強冷空氣估25日南下雨都不是基隆？新北大坪近10年平均累積雨量最多颱風雷伊橫掃 菲律賓世界百大景點施亞高島幾乎全毀颱風雷伊重創菲律賓 遇難者增至33人數十人失蹤颱風雷伊重創菲律賓 罹難者增至75人20日起有雨偏涼 25日高山有機會迎白色耶誕颱風璨樹逼近風雨增強 花蓮縣11日晚間停止上班上課颱風璨樹可能9日晚間發海警 鄭明典：增強速度驚人熱帶低壓結構減弱 氣象局：近2天成颱機會低
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族