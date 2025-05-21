男山友攀奇萊東稜高山症發作 空勤吊掛下山送醫

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）3人登山隊攀登奇萊東稜路線時，52歲周姓男山友高山症發作，四肢無力、嘔吐頭暈，由同行成員攙扶至大理石營地求援。空勤今天上午派遣黑鷹直升機，成功將周男吊掛下山送醫。

周男一行3人17日從奇萊登山口入山，預計22日從岳王亭結束行程，但20日下午周男出現四肢無力、嘔吐頭暈等症狀，只要飲食就會吐，同行成員陪同移動到大理石營地求援。

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花蓮縣政府消防局指出，昨天下午2時許接獲通報後，請求空勤直升機支援吊掛，但天候不佳無法執行空中救援，同步組成4人地面救援隊昨天晚間夜宿合歡管理站，今天上午7時入山救援，另有第二梯次4人集結待命。

今天上午花蓮天氣轉晴，空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊上午近7時派遣花蓮黑鷹直升機，定向大理石營地，由特搜員攜帶吊籃出艙，協助固定患者，初步確認周男意識清楚，順利吊掛後於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診送醫。（編輯：黃名璽）1140521