外籍遊客台東溪降意外摔傷 同行3人吊掛下山

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）澳洲和荷蘭籍2男1女前往台東縣延平林道溪降，1男子摔落受傷，台東縣消防局和空勤直升機今天上午合力將傷者吊掛下山，身體多處挫傷，無生命危險，2名同行隊友一併下山。

台東縣消防局今天發布新聞稿表示，昨日上午1男1女澳洲籍人士及荷蘭籍1男子於延平林道內北絲鬮溪 （鹿野溪）進行溪降活動時發生意外，荷蘭籍男子因使用人造固定點斷裂導致墜落，自高處墜落溪谷，造成腰部受傷無法移動。

事發後，傷者與同行隊友立即啟動個人定位信標（PLB）請求救援，遠在國外的家屬收到求救訊號，急忙打越洋電話到台灣求救。

台東縣消防局表示，內政部消防署接獲澳洲家屬越洋報案後立即通知台東縣消防局派遣救援隊前往事故地點。由於北絲鬮溪地形複雜，昨下午消防局第一時間先行申請直升機前往PLB發送求救訊號處進行空勘，傍晚約6時空勤黑鷹直升機於空勘時發現求救外籍人士，但因油料不足先返隊，改由高雄黑鷹直升機接續前往救援，於晚上6時54分先將澳洲籍女子吊掛下山。

受傷的荷蘭籍男子因暫無生命危險，但無法移動，由澳洲籍男子陪同，等待今天上午直升機再度上山吊掛。

負責陸地搜救任務的台東縣警察局關山大隊，昨晚派遣第1梯次山域專責隊4人和民間中華民國山難救助協會東區搜救委員會8人及登峰溯極公司1人，於延平林道集結，今日清晨5時許前往執行救援任務，消防局高級救護技術員攜帶救援器材及頸圈軟式護目止血帶、止血藥物等高救藥物。

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台東縣消防局表示，在地面救援人員協助下，今天上午10時許已將傷患和同行友人吊掛下山，由救護車接送至台東馬偕醫院治療。

台東縣消防局表示，初步了解3名外籍人士均為經驗豐富的戶外活動愛好者。呼籲從事溪降、攀岩等高風險戶外活動時，應確保裝備完好並熟悉操作流程，同時攜帶PLB或衛星通訊設備，以備緊急狀況時能及時求援，活動前應充分了解地形與氣候狀況，避免單獨行動，以降低意外發生風險。（編輯：龍柏安）1140524