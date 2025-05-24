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3外籍人士溪降1人摔傷 空勤攜手台東消防局救援

2025/5/24 09:08
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）澳洲及荷蘭籍2男1女前往台東縣延平林道溪降，1男子摔落受傷無法動彈，台東縣消防局今天上午挺進失事地點，將配合空勤直升機吊掛，目前傷者沒有生命危險。

台東縣消防局關山大隊昨天下午接到消防署通報，有2男1女外籍人士在延平林道發出求救訊號，關山大隊獲報後於昨天傍晚先集結8名隊伍進入延平林道10公里處。

昨天晚間6時許空勤直升機尋找到求救的3人，其中1名澳洲籍女子自行走到空曠處，空勤先行吊掛出來；另2名男子中，荷蘭籍男子摔落重傷，因不便移動且所處位置不宜進行吊掛，今天上午將待救援人員會合由再空勤直升機吊掛下山送醫。

台東縣消防局關山大隊長吳寶龍今天上午告訴中央社記者，關山大隊搜救人員天未亮就往出事點挺進，目前回報救援人員已下切到溪谷，會先將受傷人員穩定，再協助直升機吊掛，傷者頭、頸部受傷，目前沒有生命危險。

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發出求救的是澳洲籍1男1女及1名荷蘭籍男子，3人22日上午進入延平林道計畫溪降。昨天澳洲的友人收到衛星發報器所發出求救訊號，於是通知家屬，家屬立即向消防署求救，3人只有帶衛星發報器，沒有攜帶其它通訊器材。

溪降又稱為峽谷探險，是自溪流上游處山澗中順著溪澗下行的探險活動。（編輯：戴光育）1140524

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