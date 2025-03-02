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男大生宜蘭登山滑落邊坡腦震盪 直升機吊掛救援

2025/3/2 16:27（3/2 17:21 更新）
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（中央社記者王朝鈺、李先鳳宜蘭2日電）國立宜蘭大學登山社一行7人，2月28日從宜蘭縣古魯林道入山，昨天往台灣山毛櫸步道方向時，葉姓男子滑落50公尺深邊坡受有輕微腦震盪，由直升機吊掛後送羅東醫治。

宜蘭縣消防局昨天下午5時54分獲報，21歲葉男不慎滑落50公尺深邊坡，頭部受傷無法動彈，立即派遣搜救人員與林業署冬山工作站人員會合前往救援，搜救人員今天上午8時30分抵達現場，並運用山域救援繩索等裝備下切接觸到傷者。

經檢傷後，葉男意識清醒，雖有戴頭盔，但頭部受到撞擊有流鼻血，且四肢移動困難，搜救人員立即給予緊急救護處置，隨後將葉男救援下切至溪谷，並申請空勤總隊直升機，於中午12時44分完成吊掛作業，下午1時15分降落羅東運動公園，由救護車將葉男送往羅東博愛醫院治療。

消防局表示，這次山域事故共出動17名消防人員、8輛救援車輛、2輛救護車，以及2名林業署冬山工作站人員和1架次空勤總隊出動直升機，搜救人員漏夜前往搶救，順利完成救援任務。

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空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，上午接獲總隊勤務指揮中心通知這起事件，隨即派遣花蓮駐地黑鷹直升機，於中午12時許起飛，從南澳海岸沿南澳北溪進入目標區，抵達傷者所在位置，但因陡峭山壁邊緣不利作業，經偵察、風險評估後，由特搜人員吊掛出艙到達地面，對傷者實施檢傷及吊掛擔架固定，接著完成傷患吊掛上機。

傷患生命徵象穩定，身體有多處擦傷、疑似骨折；黑鷹直升機將傷患載返宜蘭羅東運動公園落地，由宜蘭縣消防局救護車轉診就醫。（編輯：李錫璋）1140302

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宜蘭大學登山社一行日前從宜蘭縣古魯林道入山，1日往台灣山毛櫸步道方向時，葉姓男子滑落邊坡受有輕微腦震盪，空勤直升機2日將葉男吊掛上機，下午降落羅東運動公園後，由救護車送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月2日
宜蘭大學登山社一行日前從宜蘭縣古魯林道入山，1日往台灣山毛櫸步道方向時，葉姓男子滑落邊坡受有輕微腦震盪，空勤直升機2日將葉男吊掛上機，下午降落羅東運動公園後，由救護車送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月2日
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