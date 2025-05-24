奇萊東稜4天3起山域事故 花蓮消防聯手空勤救援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）一行5人登山隊挑戰奇萊東稜路線，昨天下山時有隊友無法行走，搜救人員前往救援，今天上午空勤將患者吊掛下山，這是奇萊東稜路線4天內第3起空勤、消防聯手救援事故。

消防局表示，這支登山隊伍原定昨天結束行程，昨天行經研海林道4公里處，鄭姓男山友（56歲）出現嘔吐、肢體無力症狀，同行隊友昨天下午1時30分向花蓮縣消防局求救。

花蓮縣消防局美崙分隊長吳柏勳指出，獲報後，第一梯次3人小組上山後給予基本治療，考量鄭姓山友身體虛弱，下山路線崎嶇、陡坡多，便增派第二梯次3人救援人力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

6人救援小組今天上午6時許接力將鄭姓山友背負至吊掛處，申請空勤總隊派遣直升機支援，上午10時12分順利將鄭姓山友吊掛下山，後送慈濟醫院治療。

花蓮消防局與空勤總隊花蓮駐地勤務自21日起聯手救援3起山域事故，都是攀登奇萊東稜路線出現高山症狀求援，21日於大理石營地吊掛52歲周姓男山友、23日於研海林道2.5公里處吊掛6旬鄭姓男山友，今天上午於研海林道4公里處救援鄭姓山友。（編輯：戴光育）1140524