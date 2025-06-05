南投武界溪水暴漲4山友受困 員警拉繩索橋助脫困

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（中央社記者吳哲豪南投5日電）南投縣仁愛鄉武界林道日前發生山友受困意外，4名山友下山前往栗溪壩要和包車司機會合下山，卻遇到溪水暴漲，員警獲報到場，和司機一起拉繩索橋救出4名山友，場面驚險。

南投縣警察局仁愛分局武界派出所1名員警今天指出，5月30日晚上接獲民眾報案指稱，4名來自新北、嘉義等縣市山友組成登山隊，由廖姓司機接送入山，原本約定31日晚上9時在栗溪壩會合下山。

警方表示，司機31日傍晚收到其他山友的照片，發現4名客人可能因溪水上漲受困，司機到晚上11時還等不到4名山友下山，派出所也接到受困山友用衛星電話報案。

武界派出所長周輝光接獲通報後與廖姓司機聯繫，考量到山區夜間救援刻不容緩，於是攜帶頭燈和另名員警、廖姓司機進入溪谷，發現4名山友因溪水上漲受困，員警判斷水勢後，決定冒險涉水，協力將繩索固定於溪流兩岸成為繩索橋，4名山友在員警及廖姓司機協助下，逐一拉著繩索橫渡溪流。

警方表示，4名山友拉著繩索渡溪時，其中1名女山友因體重較輕，渡溪時因水勢過猛重心不穩，險些被溪水帶著往下游沖，所幸員警眼明手快拉住女山友，場面驚險，所幸4人都成功獲救。

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4名山友獲救後雖然全身濕透，但沒有受傷，回到派出所後，員警也提供熱水盥洗及熱食點心，讓山友們暖身驅寒。

警方呼籲，武界林道與栗溪壩為前往干卓萬山與能高越嶺古道的主要登山入口，地勢陡峭、溪流密布，夏季午後常有對流性雷雨，導致溪水瞬間暴漲，呼籲山友登山時留意氣象變化。（編輯：李錫璋）1140605