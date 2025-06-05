降低山林迷途風險 手機可通訊點標示1381處

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台灣於2019年10月開放山林，登山人口及山域事故都同步成長。農業部林業保育署今天說，目前在山林1381處設手機可通訊點標示，也可做緊急呼救點，降低迷途風險。

林保署發布新聞稿，山林開放政策後，登山人口逐年增加，山域事故案件也成長，林保署針對事故案件中，最多的迷途及創傷類山域事故，完成建置簡易路標資訊3420面及手機可通訊點標示1381處，全面提升登山安全資訊能量，打造山林安全網。

林保署說，台灣山林面積廣，提升登山安全需要政府與民間共同努力。林業保育署與國家通訊傳播委員會、數位發展部及民間各家電信業者合作，盤點熱門登山路線，改善山區通訊品質，由民間電信業者深入山林測量手機通訊狀況，設置可通訊點標示；盼能逐步驅散山區通訊迷霧，降低迷途風險，不僅可方便山友回報行程，更可做為緊急呼救點位，守護山友安全。

另為提升登山指引標示，林保署與民間登山團體合作建置簡易路標，有別傳統登山路條，簡易路標以每100公尺設置1面為原則，牌面內容簡單易懂，清楚標示路線名稱、起終點、里程距離及坐標等資訊，每年將安排專人更新維護，提供登山者值得信賴的登山指引。

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林保署表示，通訊點及簡易路標資訊已更新於政府資料開放平台及魯地圖（MOI.OSM），民眾也可於眾多登山的APP，如山林日誌、綠野遊蹤、蛙弟等，即時獲得通訊及簡易路標等點位完整資訊。

林保署提醒，登山活動具挑戰性及風險性，應做好入山準備再出發。林保署簡易路標資訊下載連結如下：https://www.forest.gov.tw/0004548/0075650。手機可通訊點資訊下載連結如下：https://www.forest.gov.tw/0004548/0073591。 （編輯：吳素柔）1140605