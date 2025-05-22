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國樂歌劇「我的媽媽欠栽培」 呂雪鳳一出場戲就活

2025/5/22 19:49（5/22 19:56 更新）
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台北市立國樂團跨界製作國樂歌劇「我的媽媽欠栽培」將經典重現，詮釋主角媽媽的呂雪鳳（中）一上台就全身是戲，要讓觀眾目不轉睛看下去。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月22日
台北市立國樂團跨界製作國樂歌劇「我的媽媽欠栽培」將經典重現，詮釋主角媽媽的呂雪鳳（中）一上台就全身是戲，要讓觀眾目不轉睛看下去。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月22日
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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）睽違6年，國樂歌劇「我的媽媽欠栽培」二度重演，擔任主角的歌仔戲名伶呂雪鳳渾身是戲，她說擔心體力不行，「但這個是自己給自己的挑戰，我有信心我的膽子已經『肥』回來。」

台北市立國樂團跨界打造的國樂歌劇「我的媽媽欠栽培」，由邱誓舷指揮台北市立國樂團演出，全劇融合台灣戲曲、國樂、西洋美聲、偶戲與本土歌謠等多元文化，以貼近庶民生活的細膩鋪排，訴說台灣萬能媽媽們如何在柴米油鹽的日常生活中，展現堅毅與樂觀。

北市國團長鄭立彬今天在彩排記者會表示，歌劇是西方的經典，台灣要做歌劇、而且還是國樂團製作的歌劇，非常獨特，等於是從零到有，「這次在當年基礎上重新演出，整體都已經修整得更精簡緊湊。」此外，為了2025雙北世界壯年運動會的嘉賓，也加上英文字幕，「歡迎各國選手一起來欣賞」。

呂雪鳳表示，為了這次演出，自己嚇到「氣喘」，「今年我已經超過60歲，體力不太一樣；整本歌劇的演出又不能為了我降調，我就很怕，但我也很期待。」呂雪鳳說，此次演出陣容更堅強，目前已經加入國樂團一起排練，「我超級有信心，這次會唱得比過去更好。」

「我自己就是那個欠栽培的媽媽。」呂雪鳳說她沒有讀完書，一輩子就在追錢還債，想學習也沒有時間，「但我自己希望我有角色可以發揮，這個挑戰讓我可以自己成長，學到東西，我認為這才是真正的演員要做的事情。」

編導游源鏗接受中央社訪問表示，他以創作歌仔戲劇本的方式改編劇本，全劇唱詞前後都有精彩押韻，巧妙融合台語俗諺與歌仔戲「四句聯仔」的語言韻律。此外，還選用越南知名歌曲「故鄉」，讓國台語跟越南語同時在舞台發聲，希望可以安慰住在台灣的越南媽媽的心。

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除游源鏗之外，還有加入當代偶戲演出的導演鄭嘉音及作曲家顏名秀，三名主角則由不同音樂訓練背景的演員擔綱，除了呂雪鳳的萬能媽媽「葉明珠」，還有台語歌手謝銘祐演父親「楊錦鴻」，聲樂家湯發凱演出兒子「楊阿家」，透過不同訓練的聲音演出，呼應台灣多元文化意象。

「我的媽媽欠栽培」將於5月23到25日在台北表演藝術中心、6月7日到8日在高雄衛武營國家藝術文化中心演出。（編輯：吳素柔）1140522

呂雪鳳
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