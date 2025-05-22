歐洲議會批准 7月起對俄羅斯肥料課徵關稅

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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）歐洲聯盟議員今天批准對俄羅斯進口肥料課徵關稅。儘管歐洲農民擔心這將促使物價飆漲，有議員強調，歐盟必須停止資助俄國戰爭機器，並降低農民對俄產肥料的依賴。

法新社報導，歐盟27個成員國進口的氮基肥料有超過1/4是來自俄羅斯，更多是從莫斯科盟友白俄羅斯進口，歐盟執行委員會（European Commission）現正尋求結束這種情況。

歐洲議會（European Parliament）今天以行動支持此一計畫，以411票對100票表決通過法案，將從7月開始對俄羅斯及白俄羅斯肥料課徵關稅，並且逐步調高稅率，使其於2028年達到不可能再從兩國進口的程度。

在歐洲議會帶頭推動這項課稅舉措的議員維德爾（Inese Vaidere）指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多後，歐盟必須停止為「俄國戰爭機器」供應燃料。

歐盟各成員國最終還得正式批准這項法案，他們之前便已力挺這項構想。不過農民並不樂見此舉。

生產成本持續上漲之際，泛歐農民組織「歐洲農民及農業合作協會」（Copa and Cogeca）說明，「由於物流完善」，使用俄羅斯肥料「在價格上最具競爭力」。

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布魯塞爾也有意藉此阻止俄羅斯間接出口天然氣，因為天然氣是生產肥料的原料。

與此同時，歐盟希望增加自產肥料，此舉受到歐盟自身的肥料產業歡迎。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1140522