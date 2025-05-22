美聖地牙哥小飛機墜住宅區 房屋車輛起火死傷不詳

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（中央社聖地牙哥22日綜合外電報導）當局指出，一架小飛機今天凌晨在美國加利福尼亞州南部聖地牙哥巿墜毀，造成約15間房屋失火，並且導致車輛起火，迫使數個街區撤離居民。

美聯社報導，聖地牙哥巿（San Diego）消防局助理局長艾迪（Dan Eddy）在記者會中說：「那裡到處都是航空燃油。對當地所有房屋展開搜查、立刻疏散所有人是我們主要目標。」

他表示，墨菲峽谷區（Murphy Canyon）「多間房屋遭到直接撞擊」，並說住了一些軍人家庭的密集而擁擠街區，被撞成「龐大碎片場」。

是否有人受傷暫不得而知。

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美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）指出，這架賽斯納550型飛機（Cessna 550）約於當地時間凌晨3時45分在蒙哥馬利—吉布斯行政機場（Montgomery-Gibbs Executive Airport）附近墜毀，「機上有多少人暫不得而知」。

這款飛機可以搭載6至8人。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140522

警方協助居民寵物撤離。（美聯社）