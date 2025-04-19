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美國內布拉斯加州小型飛機墜毀 機上3人罹難

2025/4/19 20:08（4/19 20:21 更新）
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一架小型飛機18日墜毀在內布拉斯加州的一條河流，搜救人員打撈殘骸。（Nikos Frazier/Omaha World-Herald via 美聯社）
一架小型飛機18日墜毀在內布拉斯加州的一條河流，搜救人員打撈殘骸。（Nikos Frazier/Omaha World-Herald via 美聯社）
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（中央社佛利蒙特18日綜合外電報導）美國內布拉斯加州傳出空難事故，相關當局指出，今天晚間有一架小型飛機墜毀在內布拉斯加州東部的一條河流中，造成機上3人喪命。

美聯社報導，內布拉斯加州道奇郡（Dodge County）警長辦公室的法蘭克（Brie Frank）警官在記者會說，飛機事發時正沿著普拉特河（Platte River）航行，並於晚間8時15分墜入佛利蒙特鎮（Fremont）南方的河段。

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法蘭克證實，已經尋獲3名罹難者的遺體。相關當局沒有立即公布死者身分。

道奇郡警長辦公室提到，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）和國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）將監督空難調查作業。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140419

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