東航MU5735廣西空難3週年 中國未發布調查進展

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（中央社台北22日電）中國東航MU5735航班墜機事件已滿3週年，但中國民航局今年未公布最新調查進展，違反中國政府規定與全球準則，也令遇難者家屬感到失望。

華爾街日報今日報導，中國2022年3月發生東航MU5735航班墜機事件，造成132人喪生。事件截至21日已滿3週年，但中國民航局尚未公布調查進展。歷年在墜機事件1週年和2週年紀念日前一天，都有發表相關聲明。

報導指出，今年未發布聲明，違反中國政府的規定和全球準則，這些規定和準則要求每年更新正在進行的空難調查情況，當局也並未表示何時會發布最終報告，使MU5735航班墜機事件調查邁入第4年，遠超出國際航空公約規定的1年時間框架。

國際航空運輸協會（IATA）與其他6個航空業組織在今年2月發布文件，表示對「調查報告遲遲無法完成」感到擔憂，並指出階段性聲明幾乎沒有比初步報告提供更多資訊。國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）表示，「出於政治考慮而掩蓋事故報告是完全不可接受的」。

報導指出，遇難者家屬對調查的拖延表示失望，並表示調查結束會讓他們感到安慰。

華爾街日報先前的報導指出，部分受害者家屬表示，中國當局正密切監視他們的社群媒體帳戶，並警告他們不要表達不滿或接受媒體採訪。社群媒體上的審查員還刪除有關飛機可能是故意墜毀的討論。

報導指出，自2000年以來，中國航空安全調查人員通常在空難發生2年內就會發布初步結論。但這次東航MU5735的資訊披露極為有限，因此引發相關質疑。

中國民航局在2024年的聲明中表示，調查未發現MU5735航班的飛機、機組人員和相關地面人員存在違規行為。該聲明沒有提到對飛機飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器的分析結果。

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中國的人大常委會今年2月提出中國民航法的修正案草案，該草案包括禁止「散布關於民航安全的謠言和擾亂民航運作秩序」。

喬治華盛頓大學（George Washington University）退休法學院教授郭丹青（Donald Clarke）表示，中國已有相關法規禁止散播虛假訊息，但這項新增的「禁止傳播謠言」條款顯然是為了打擊任何對中國航空安全說三道四的聲音。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140322