東航空難逾80天 官方迄今查不出事故真相

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（中央社台北11日電）中國東方航空編號MU5735班機今年3月在廣西失事墜毀，時隔逾80天官方迄今查不出事故真相，最新進展仍處於當局指出，將依法依規、及時準確發佈事故技術調查的情況進展和相關資訊。

據北京青年報10日報導，中共中央宣傳部舉行記者會，官宣中國這10年來建設交通強國的進展與成效，並答覆記者詢問。

中國民用航空局副局長董志毅指出，目前事故調查部門正在嚴格按照調查程式，持續深入展開殘骸及資料證據的檢查和飛行資料的分析，以及實驗驗證等相關工作。

他說，後續隨著調查工作的推進，民航局將依法依規、及時準確發佈事故技術調查的情況進展和相關資訊，並說事故發生之後，已於4月20日對外公佈事故調查的初步報告和情況通報。

根據官方4月20日公布的事故調查初步報告，事發當天廣州區域管制雷達曾發「偏離指令高度」警告，但1分鐘後飛機雷達訊號消失，飛機設備等未見異常，事故原因仍待調查。

就在初步調查報告公布的隔天，新華社報導，主責的民航局航空安全辦公室副主任李勇對外說法，也是強調依法依規，並引據國際民用航空公約的規定稱，空難發生後30天內完成初步調查報告的作法合乎國際規範。

李勇並舉前例指出，2009年法航447空難，直到3年後才公佈最終調查報告，先前中國伊春空難調查，也耗費將近2年，因此運輸航空器的事故調查起碼要兩年以上。

對比中國官方墨守程序與規範甚至參酌前例的推拖拉，美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）5月17日報導，知情人士稱，美方初步研判，這架波音737-800客機駕駛艙「有人蓄意俯衝」，釀成空難。

墜毀的航班MU5735是美國波音公司（Boeing）生產的737-800型客機，報導說，這次空難前，737-800的飛行安全紀錄良好，是民航界最普遍使用的機種之一。

而且主導空難調查的中國主管機關尚未提出發現失事班機的機械或飛行控制有問題，這是美方判斷有人蓄意俯衝的另一依據。

知情人士說，參與調查的美方官員基於現有資訊鎖定機師的行為，但不排除機上其他人闖進駕駛艙蓄意讓飛機墜落的可能性，而且中國主管機關尚未向美方示意何時可能公布官方調查結果。

此外，中國網友對於調查進展遲滯不前也深感不耐，紛紛敲碗：「這公佈的最新進展，啥都沒有」、「趕快公佈真相」、「要的是真相」等。

今年3月21日，東航這架失事客機由昆明飛往廣州途中，在廣西梧州上空失聯，後經證實墜毀，機上共132人，其中乘客123人、機組9人，全數罹難。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110611