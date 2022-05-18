中國東航空難 美方初步研判人為蓄意墜機

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）中國東航一架班機3月在廣西墜毀，機上132人全數罹難。華爾街日報引述知情人士說法報導，美方初步研判，這架波音737-800客機駕駛艙有人蓄意俯衝，釀成空難。

中國東方航空MU5735班機3月21日從巡航高度突然下降，高速撞擊廣西壯族自治區一處山區。知情人士說，美方依失事地點尋獲的黑盒子資料初步研判，墜機前駕駛艙有人刻意操作，以致飛機近乎垂直下墜。

這次空難前，波音（Boeing）737-800客機飛行安全紀錄良好，是民航界最普遍使用的機種之一。

主導空難調查的中國主管機關尚未提出失事班機存有機械或飛行控制問題，是美方判斷另一依據。知情人士說，參與調查的美方官員基於現有資訊將焦點鎖定機師行為，但不排除機上其他人闖進駕駛艙蓄意讓飛機墜落的可能性。

東航聲明表示，沒有新證據可確定失事班機存有任何問題，除重申東航高層3月提到的機師健康、家庭和睦外，還補充機師財務狀態良好。至於墜機前是否有人闖進駕駛艙，東航回應這種情況不大可能發生。

東航說：「任何非官方臆測都可能妨礙事故調查，影響全球航空運輸產業實質發展。」

這架東航班機撞山前已解體，殘骸碎片四散山林，搜救小組沒有尋獲生還者。

報導寫道，中國近年維持良好飛安紀錄，這次空難對中國民用航空局帶來新的挑戰。這是1994年以來中國死傷最嚴重的空難，也是2010年以來首見有人遇難的飛行事故。

知情人士表示，中國主管機關尚未向美方示意何時可能公布官方調查結果。中國民航局曾說，調查一有重大進展就會及時公布。

中國民航局已依國際民用航空公約完成空難初步調查報告，但未完整對外公布，僅在4月20日提供摘要。其中提到，失事班機偏離巡航高度前，機組與航管人員通訊未見異常；班機脫離巡航高度後，航管人員試圖聯繫，但機組員沒有回應。

據報導，事故調查單位公布空難原因最終結論可能耗時一年以上。歷次事故調查中，國際主管機關曾對是否是人為蓄意墜機持不同意見。（編輯：馮昭）1110518