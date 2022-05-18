東航空難 中國官媒：美調查員未向媒體發布訊息

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（中央社台北18日電）中國東方航空MU5735航班3月在廣西墜毀，美國華爾街日報引述消息人士說，美方初步研判是人為蓄意墜機。北京環球時報則引述中國民航局表示，美方參與調查人員未向任何媒體發布調查訊息。

東方航空MU5735航班3月21日在廣西墜毀，機上132人全部罹難。華爾街日報昨天引述知情人士表示，美方依失事地點尋獲的黑盒子資料初步研判，墜機前駕駛艙有人刻意操作，以致飛機近乎垂直下墜。

報導表示，主導空難調查的中國主管機關尚未提出失事航機存有機械或飛行控制的問題；而知情人士說，參與調查的美方官員基於現有資訊將焦點鎖定機師行為，但不排除機上其他人闖進駕駛艙蓄意讓飛機墜落的可能性。

中共人民日報旗下的環球時報今天報導，從中國民航局獲悉，近期有美國媒體發布關於東航MU5735飛行事故原因的相關報導，經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息，他們嚴格按照「國際民用航空公約」附件13的框架要求，與中國民航局展開合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支持。

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報導指出，相關部門正依據調查程序，深入展開殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、實驗驗證等工作。根據「國際民航公約」相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。

報導又表示，中國民航局表示，將繼續和參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照「國際民航公約」和政府信息公開相關要求，及時、準確發布事故調查情況進展和相關信息。（編輯：陳沛冰）1110518