更多編輯台推薦新聞：
影片／美國視障女高中生打籃球 全場靜音助聽聲辨位罰進得分
運動

影片／美國視障女高中生打籃球 全場靜音助聽聲辨位罰進得分

比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有
生活

比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
東方航空墜機
新聞專題
東方航空墜機

廣西空難罹難者頭七 真相還不明網路言論先清理

2022/3/27 11:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海27日電）今天是廣西空難132名罹難者的頭七。事故原因尚在調查，官方已先處置網上各平台共2713個被指造謠或發言不當的帳號。有媒體人自行前往報導被阻擋，事故相關報導仍有限。

東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，機上有123名乘客和9名機組人員，經過6天搜救，「『3·21』東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部」26日晚確認，航班上人員已全部遇難。

一名曾參與飛安調查的航空界人士告訴中央社記者，航空安全是系統性問題，每一個細節都不可忽視，一個事故調查長達2年以上的並不少見，特別是像此次東航在廣西的大型空難。

他認為，這次事件因為幾乎找不到完整的罹難者遺體，所以較為謹慎，過了3天以上，確定沒有人生還，才正式宣布。這是許多事故中，找不到遺體時會採取的做法。

財新網報導指出，根據中國交通運輸部2020年1月修訂發布的「民用航空器事件調查規定」，民航局應當在事故發生後30日內向國際民航組織（ICAO）送交初步調查報告。但對於最終事故調查報告，「規定」沒有給出時限。

中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮稱，如果調查耗時較長，負責事故調查的組織通常定期發布階段性報告，「每起航空事故都會有最終調查報告」。然而航空事故調查步驟複雜，信息蒐集、數據分析和模擬實驗等環節不可或缺，且涉及多個利益相關方，最終結果出爐通常歷時較長。

此次空難發生之初，中國社群平台出現許多相關消息。中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）官方昨天發布，已清理7類不實相關謠言，此外，騰訊、新浪微博、字節跳動、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎等網站平台，對借東航客機墜毀事故造謠傳謠、散布陰謀論、調侃災難等訊息和帳號從快從嚴處置。

截至目前，共計清理違法違規訊息27.9萬餘條，其中謠言類信息16.7萬餘條，處置帳號2713個，解散話題1295個。

在謠言被清理的同時，正規報導也面臨困難。有記者在自媒體上撰文「請讓我們採訪」，指出此次的新聞採訪管控比以往更加嚴格，想辦法接近或進入現場後，也無法採訪，如果有記者證的會被送出，沒有記者證的則被要求做筆錄。

此外，這次空難發生後，「人物」雜誌在微信公眾號發表了一篇「MU5735航班上的人們」，內容是幾名在此次事故中罹難者的故事。文章被一些網友和媒體界人士指責，認為在官方沒有披露乘客資訊之前就做這類報導是「侵犯隱私」、「消費悲情」，結果這篇文章遭刪除。

目前，罹難者名單尚未公布。（編輯：吳柏緯）1110327

延伸閱讀
廣西空難搜查有進展 第二個黑盒子找到了廣西空難 當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪廣西空難 打破中國12年飛安零事故紀錄
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀