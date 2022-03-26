中國東方航空廣西墜機 官方宣布132人全部罹難

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中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，中國搜救當局26日宣布，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。圖為25日墜機現場搜救情形。（中新社）

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（中央社台北26日電）中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，救援工作來到第6天，中國搜救當局今晚宣布，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。

據央視新聞報導，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部26日晚間舉行新聞發布會，作以上宣布。

現場副總指揮、民航局副局長胡振江表示，國家應急處置指揮部組織消防救援、解放軍指戰員、武警官兵、公安、衛生檢疫、交通、自然資源等多部門連續6天在事故發生區域開展「拉網式」排查，並組織專家比對分析各類監控、記錄設備中的視訊影像內容，綜合分析空管雷達、ADS-B（廣播式自動監視系統）等設施設備記錄的關鍵數據，特別是對墜機現場殘骸分布的勘查判斷和分析，可以確定「搜尋現場已無機上人員生命跡象」。

胡振江表示，東航MU5735航空器飛行事故，透過DNA鑑定已確定120名遇難者身分，「機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難」。

據報導，今晚發布會現場，全體起立為機上遇難人員默哀。（編輯：楊昇儒）1110326