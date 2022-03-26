中國東方航空墜機現場無生命跡象 120人身分確認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，搜救工作已步入第6天。經搜救人員反覆探測，飛機撞擊點確定已無生命跡象。官方下午通報，截至目前已確認機上120人身分，現場未檢出炸藥成分。

據央視新聞報導，東航飛行事故搜救工作進入第6天，救援人員仍在全力搜尋第二個黑盒子，大型機械正在對核心區進行挖掘作業。經搜救人員反覆探測，飛機撞擊點確定沒有發現生命跡象。

據新華社報導，東航航空器飛行事故國家應急處置指揮部下午舉行第6場新聞發布會通報，公安機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，進行現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身分，其中乘客114名、機組人員6人，相關工作還在繼續進行。

中國民航局此前通報，這架失事飛機共132人，其中旅客123人、機組人員9人。官方迄今尚未通報罹難者身分與人數。

另外，官方今天通報，理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

民航局航空安全監察專員、航安辦主任朱濤表示，截至26日中午，指揮部累計出動搜救人員1萬723人次，尚未發現倖存者和第二個黑盒子（飛行數據記錄器），搜尋到飛機殘骸和碎片累計2萬4047件，並設立殘骸倉庫，以便後續分類和分析。

據報導，飛機撞擊點附近淤積較深，作業比較困難。由於沒有發現生命跡象，目前，撞擊點附近區域正採用人機協同方式進行搜尋，大型機械將土挖出來，搜救人員再從中進行仔細翻找，尋找每一件證物與遺物。

今天在搜救現場，大量的飛機殘骸被挖出、整理，不斷運送出來。

此外，森林消防隊員今天也已加入救援隊伍，他們主要是為擴大搜索範圍，而對周邊山林進行清理工作。

中國民航報昨天一度報導，已經找到失事飛機關鍵的第2個黑盒子，但隨即遭新華社報導否認。

報導稱，經專家組確認，昨天發現的一些橙色碎片，並不是第2個黑盒子。（編輯：楊昇儒）1110326