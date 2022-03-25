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東方航空墜機
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東方航空墜機4/30

誤報找到廣西空難第2個黑盒子 中國民航報致歉

2022/3/25 16:02
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（中央社記者25日電）中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，「中國民航報」今早報導，已經找到失事飛機的第2個黑盒子，不過官媒新華社很快澄清並未找到。中國民航報社下午發表聲明，就報導出錯致歉。

「中國民航報」是中國民用航空局旗下的一份報紙，該報由中國民航報社出版。

廣西空難失事飛機的第一個黑盒子「駕駛艙語音記錄器」（CVR）已經找到，並於23日晚由專人送達位於北京的譯碼實驗室，進行數據下載和分析工作。能否找到第2個黑盒子「飛行數據記錄器」（FDR），成為調查這次空難原因的關鍵之一。

中國民航報今早報導，已經找到失事飛機第2個黑盒子，多間媒體隨即引述有關報導。

不過官媒新華社很快澄清，指還未找到第2個黑盒子，救援現場仍在搜尋，有關消息將以指揮部新聞發布會為準。

中國民航報社今天下午發表聲明，表示「由於我們的工作失誤，核實相關事實不嚴謹，今天上午錯誤地發出了關於找到第二個黑匣子的失實消息，特向讀者鄭重致歉」。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110325

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