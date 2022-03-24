廣西空難搜救範圍擴大 第2個黑盒子尚未尋獲

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（中央社台北24日電）中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，關鍵的第2個黑盒子「飛行數據記錄器」迄今尚未尋獲。由於在距離事故核心現場約10公里處找到疑似飛機殘骸碎片，目前搜尋範圍再擴大。

「東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部第4場記者會」今天下午舉行，官方通報最新搜救結果。

綜合新華社、中國新聞網報導，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，基本確定了事故主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30公尺左右核心區域內，深度從地表向下延伸大約20公尺。

他說，已經找到的主要殘骸包括：發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件。還發現了駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。

廣西消防救援總隊長鄭西指出，搜救人員在梧州市藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一農田發現疑似飛機殘骸碎片，長約1.3公尺、最寬處約10公分，距事故核心現場約10公里，因此24日搜尋範圍較前一天擴大1.5倍。截至下午4時，搜救人員共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

中國民航局在記者會上通報，第一個黑盒子：駕駛艙語音記錄器（CVR）23日晚由專人送達位於北京的譯碼實驗室，數據下載和分析工作進行中，目前不能排除存儲單元（記憶體）損壞的可能性。根據波音B737-800飛機結構，第2個黑盒子「飛行數據記錄器（FDR）」位於客艙後部天花板上方，將繼續加大搜尋力度、全力尋找。

對於網傳飛機最後機頭垂直向下砸向地面的影片，朱濤回應，飛機事故調查具專業性、系統性，需要調查人員與技術專家、相關單位協同配合釐清事實。目前主要任務是全力搜救、保護現場和顧全證據，其他方面的取證工作也同步展開，有任何重大發現，會在第一時間向社會公布

有傳言指東航曾自主維修737-800的pickle fork（撥叉，連接機翼與機身的部位組件），猜測與事故有關。東航宣傳部長劉曉東說，這次事故的B1791號飛機，機齡僅6.8年，共計飛行8986架次，沒有達到機型適航指令標準中「撥叉」部件最嚴格的檢修標準—2萬2600個飛行起落，失事飛機不涉及該部件檢修問題。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110324