廣西空難敲警鐘 中國令各行業查隱患以迎20大

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（中央社台北24日電）東方航空航班在廣西發生嚴重空難後，中國國務院安委辦和應急管理部等部門要求立即排查民航安全隱患，並全面排查整治各行業，以維護穩定迎接中共20大召開。

中共官媒人民日報報導，中國國務院安全生產委員會辦公室、應急管理部日前聯合印發通知，要求各地區、有關部門和單位認真貫徹中共總書記習近平重要指示的精神，和國務院總理李克強等領導人的批示要求。

通知要求「以東航『3.21』墜機事故為警示，清醒認識當前世紀疫情、外部複雜環境衝擊下安全生產形勢的嚴峻性、複雜性」，全面排查整治各行業的安全隱患，堅決遏制特重大事故的發生。

通知強調，要防風險、保安全、護穩定，以實際行動迎接預計今年秋天召開的中共第20次全國代表大會。

這份通知首先要求，立即展開對民航安全隱患的排查。接著要求「舉一反三」全面排查整治重大安全風險，包括：大宗商品漲價、重大建設項目集中開工、交通旅遊等收入大幅下降，製造業成本上升等帶來的安全風險，和對易導致「群死群傷」的重點單位採有力控管。

通知要求緊盯礦山、化工、儲油等高危險行業領域。並要求消防加強對疫情定點醫院、集中隔離點、城鄉群租房等的安全治理。

建築施工方面，則要求加強對橋樑隧道、城市軌道等高風險工程的檢查，並整治不顧安全盲目趕工的行為。交通方面，則要緊盯載客量大的客車、校車、客船和渡輪等設施的安全檢查和維護措施。

通知強調，要採明查暗訪、聯合執法，和遠端監控等現代化手法，並以獎勵制度鼓勵民眾舉報，以精準發現並打擊違法行為。對違法行為打擊不力的地方和部門，要通報曝光，引發事故的要移交給紀律檢查機關處理。

中國東方航空一架編號MU5735的波音737-800NG，21日從昆明飛往廣州時，在廣西梧州失事墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。本次事故，也是中國自2010年來發生的第一起民航客機空難事故。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1110324