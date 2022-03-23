廣西空難尋獲人體組織 黑盒子連夜送北京鑑定

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（中央社台北23日電）中國官方今晚表示，到今晚7時止，廣西空難現場除尋獲黑盒子中的語音記錄器（CVR）外，還找到部分人體組織碎片及飛機殘骸。其中，CVR已連夜送往北京鑑定，其餘尋獲殘骸也移送調查。

綜合中國媒體報導，「321東航飛行事故國家應急處置指揮部」今晚9時在梧州舉行第3場記者會。廣西消防救援總隊總隊長鄭西指出，至今晚7時，救援人員共搜尋4.6萬平方公尺的區域，已發現部分飛機殘骸和人體組織碎片，目前已移交事故調查工作組。

同時，記者會還公布失事班機3名飛行員的職務，分別為1名機長和2名副駕駛，其中第2名副駕駛為觀察員，目的為增加飛行經驗。

與會官員指出，受事故現場豪雨影響，墜機核心區域形成了部分積水深坑，對事故調查工作造成一定影響。現場已調集相關設備和救援人員排出積水約80立方公尺，為事故原因調查清除障礙。

至於黑盒子則於今天下午4時30分左右，在失事班機主要撞擊點東南方向約30公尺處的表層泥土中，發現了2具黑盒子中的1部。調查人員先進行初步檢查，發現外觀破損嚴重，但存儲單元外觀相對較為完好，並初步判定為駕駛艙CVR，目前已被連夜送往北京民航專業機構進行譯碼。

官員表示，CVR內數據的下載和譯碼需要一定時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長時間。一旦完成譯碼，將為分析判斷事故原因提供重要證據。同時，調查人員將繼續搜尋黑盒子另一部件─飛行數據記錄器（FDR），為還原整個事件經過提供更全面數據。

23日下午尋獲的東航黑盒子初定判定是語音記錄器（CVR），已連夜送往北京民航專業機構進行譯碼。記錄器數據的下載和譯碼需要一定時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長時間。

據環球網，完成譯碼後，將為分析判斷事故原因提供重要證據，接下來，調查人員將繼續全力搜尋另一部飛行數據記錄器（FDR），為還原整個事件經過提供更全面的數據支持。

中國航空學會會刊「航空知識」主編、航空專家王亞男則表示，正式的航空事故調查報告的出爐是「嚴謹細緻的工作，要經過多方位、全要素的考量，甚至還要通過某些模擬實驗進行複演。為了確保最終報告的嚴謹性和權威性，半年到1年的調查過程是正常的」。

國際民航組織認證安全專家、資深空難調查員阿傑庫姆（Daniel Adjekum）向中國媒體表示，他猜測中國本土機構就可讀取空難的黑盒子數據。若有特殊情況，美國交通運輸安全委員會（NTSB）的實驗室，在歷史上曾修復過很多損毀嚴重的黑盒子數據。（編輯：邱國強）1110323