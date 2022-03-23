墜機撇人為因素？東方航空：飛行員健康良好家庭和睦

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澎湃新聞22日報導，由梧州市北辰礦業有限公司拍攝的影片顯示，一架飛機機頭朝下、垂直墜向山林，全部過程不超過5秒。（圖取自澎湃新聞微博weibo.com）

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（中央社台北23日電）中國東方航空MU5735航班21日在廣西以幾近垂直角度墜毀後，引發人為因素的揣測。中國民航官員今天說，失事前天氣適航，機組與空管保持正常通訊聯繫；東航則稱飛行員健康良好，家庭和睦。

綜合中國媒體報導，東航飛行事故第2場記者會下午舉行，民航事故調查中心主任毛延峰表示，MU5735航班其中一個黑盒子已於今天稍早尋獲，還有一個黑盒子正在搜尋中。

他說，今天搜尋到的黑盒子破損嚴重，暫時不能確定是飛航記錄器（FDR）還是座艙通話紀錄器（CVR）。

毛延峰表示，飛機失事時，「航路上天氣適航，無危險天氣」。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，「機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫」。

東航雲南有限公司董事長、黨委書記孫世英表示，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。「起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行」。突然降高度之前機組與地面保持正常聯繫。

他說，該航班3名飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，「健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求」。機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時；第一副駕駛飛行總經歷時間3萬1769小時；第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。

孫世英說，目前瞭解到，「3位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦」。

根據飛航網站Flightradar24的追蹤數據，東航MU5735航班當時飛離昆明市約50分鐘後，已達約8870公尺的高度，巡航速度約時速843公里，並無異狀。但大約12分鐘後，即當地時間21日下午2時20分，機頭突然下傾開始快速墜落。

監控畫面顯示，東航MU5735航班以幾近垂直的角度墜毀。中國專家直指，飛機失事時的數據非常不正常。大陸社群網路也熱議墜機方式很詭異，質疑事故可能人為。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110323