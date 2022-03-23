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東方航空墜機4/23

東航空難扯出社群亂象 房地產商打廣告消費災難

2022/3/23 18:31（3/23 19:11 更新）
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中國東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜落，現場尋獲飛機殘骸。（中新社）
中國東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜落，現場尋獲飛機殘骸。（中新社）
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（中央社台北23日電）中國東方航空一架客機21日墜毀廣西，有房地產商藉空難行銷，發出「願MU5735航班的親人平安歸家」搭銷售建案的文宣；另有素人為博關注，聲稱差點搭上班機。空難扯出一串社群亂象。

東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，搜救工作仍在進行中。空難發生當晚，山西山江村房地產開發有限公司發出背景為一架飛機的廣告，文案寫著「願MU5735航班的親人平安歸家」，廣告下方則是標註建案資訊。這則廣告在社交平台轉傳，引發多方撻伐，挨轟消費空難。

據澎拜新聞報導，監管單位連夜前往這家房地產公司了解情形，要求停止發布廣告的行為。公司方面辯稱，這是員工私下製作的廣告，未經公司審批就轉發到社群平台。山西晉中市市場監督管理局通報，已經立案調查中，將依法對這家公司發布違法廣告行為從嚴處理。

3C博主「小白測評」在中國社群平台微博粉絲數高達337.6萬人，空難發生後發出標題為「突發！東航一架載132人客機墜毀｜天璣8100 / 150W快充 GTNeo3帶你提前看」一文，內文開頭寫空難訊息，接下來另起一段急轉彎打廣告稱，「最後是今天在事故發生前準備的資訊新聞，realme將於明天下午14點舉辦新機發布會」。

藉突發事件抓緊讀者眼球的作法惹來大量批評後，小白評測隨後刪除文章，在微博上道歉，強調第一時間關注擔心這件事故，所以小編把新聞插入原已做好的資訊作為開頭。但網友並不買單，直指先前青海地震時也用過類似手法，難以讓人原諒，批評博主「這種熱度不要瞎蹭」。

除了消費空難的行銷手法，影音平台抖音上，竟跑出多個聲稱自己是沒有搭上班機的幸運兒，藉此博得關注流量。抖音急發公告提醒，在平台發布相關訊息、內容要遵守真實、客觀原則，不藉熱點事件蹭熱、玩梗，更不要主動挑起、參與網暴相關人員。

微博管理員22日發布公告指出，為了東航事件中保證訊息真實透明，21日起平台對部分涉及東航事件的微博內容，開啟發文IP歸屬地揭露功能。已經關停處置876個嚴重違規帳號，清理調侃災難、發布傳播不實訊息、刷流量蹭熱度、惡意營銷等1482條違規內容。

官媒人民日報23日連發3篇評論指出，中央網信辦今年初執行春節網路整治專案，第一重點要務就是處理網路暴力、散播謠言、蹭熱點事件、挑動對立等問題。網路平台理應成為守護精神家園的堅固堤壩，「表達有邊界，流量有底線」，各類網路平台有責任建立防火牆，落實內容管理責任。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110323

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