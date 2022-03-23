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東方航空墜機搜救困難 事發2天客機黑盒子尋獲

2022/3/23 17:41（3/23 18:00 更新）
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中國東方航空一架客機21日墜毀在廣西，官媒23日報導，已尋獲失事客機的黑盒子。圖為中國派武警前往現場搜救清理。（中新社）
中國東方航空一架客機21日墜毀在廣西，官媒23日報導，已尋獲失事客機的黑盒子。圖為中國派武警前往現場搜救清理。（中新社）
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（中央社台北23日電）中共官媒新華社傍晚報導，中國東方航空墜機事故現場搜救人員表示，失事客機的黑盒子已經找到。距離事故發生已屆滿2天。

東航這架波音737-800型客機在廣西壯族自治區藤縣山區墜毀以來，失事原因受到不少中國民眾揣測。其中包括，網路流傳一份聲稱是正機長楊鴻達被法院判定追討人民幣13萬元債務的裁決書，以及副機長張正平遠較楊鴻達資深、且是楊鴻達的師父等訊息，但至今都無法證實。

中國媒體今天報導，東航客機失事現場今天凌晨開始下雨，大面積搜救工作暫緩，且現場仍有燃油味，後續除了進一步搜尋失聯人員及飛行記錄器，還須進行排水作業。

搜救人員表示，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加了不確定性。同時，要搜尋的範圍初估超過2萬平方公尺，且只是平面的範圍。加齒現場高低落差很大，為救援工作造成極大困難。

這架客機21日下午自昆明飛往廣州時，在廣西上空以罕見地筆直下墜，僅約2分鐘即告墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。（編輯：曹宇帆）1110323

搜救人員21日在山林中發現部分機身殘骸。（中新社）
搜救人員21日在山林中發現部分機身殘骸。（中新社）
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