東航廣西空難 中國專家：失事時飛機數據極不正常

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（中央社台北22日電）中國東方航空MU5735波音客機昨天墜毀，有專家說，飛機失事時的數據非常不正常，從8000多公尺高空快速墜落，幾乎可確定飛機完全失去升力，機師喪失對飛機的控制，無法維持正常飛行。

據中國民用航空局官網，東航一架波音737-800NG客機MU5735昨天從昆明飛往廣州時，在廣西梧州失事墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。

陸媒澎湃新聞今天報導，網上有一段由梧州市北辰礦業有限公司拍攝的影片顯示，一架飛機機頭朝下、垂直墜向山林，全部過程不超過5秒。影片中，這架客機機體未解體。影片拍攝地距飛機墜毀處約1公里。

中國航空學會「航空知識」雜誌主編王亞男昨晚根據影片和相關數據對澎湃新聞表示，這架飛機失事時，數據比較奇特、非常不正常，從8000多公尺高空快速地墜落，「幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行」。

他指出，飛機急速下墜的網上影片可佐證「機師失去對飛機控制」的推測，「他的所有控制動作不能夠影響飛機的狀態，因為我們看到飛機掉落的時候，它的狀態還是完整的，不是變成一堆部件掉下來的」。

王亞男分析，機師當時若還能控制飛機，「飛機不應該是這樣下落的」，至少是以滑翔或斜角度的俯衝來接近地面。

他說，「如果說頭下尾上，直直地衝下來的話，我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態」。

對於有哪些原因會導致飛機在空中出現問題，王亞男表示，一般來說，飛機在空中出現問題，技術類的問題往往就是喪失動力或喪失控制。

他說，某種程度上，喪失控制比喪失動力還可怕，因為若飛機兩台發動機都沒有動力，但是依托滑翔能力，飛機應可緩慢下降，但這次失事飛機是急速下降，幾乎是墜落，機師一定是失去了對飛機的控制，有可能出現嚴重問題，而機師無法處置如此險情。

其中原因可能包括飛機部分重要結構是否在空中失效、飛機主體結構發生破損，這種情況下機師可能會失去對飛機的控制。

此外，王亞男說，飛機深度失速也可能會讓機師失去對飛機的控制，而深度失速往往是結冰這類問題所導致，但在飛機8000多公尺的正常巡航高度，結冰可能性極小。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110322