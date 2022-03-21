中國21世紀來最大空難 習近平：清查民航隱患

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（中央社台北21日電）中國東方航空一架波音737客機下午2時38分在廣西墜毀，中共總書記習近平傍晚指示，要求立即啟動應急機制全力搜救，盡快查明事因，並加強民航隱患清查，確保空運及人民生命絕對安全。

中國民航局發布資料顯示，這架737-800NG型客機航班編號MU5735，從昆明飛往廣州途中在廣西梧州失事墜毀，機上則有乘客123人及機組9人，共計132人，目前生死不明。有中國專家向媒體表示，這一事故可能是中國21世紀以來的最大空難。

央視報導，習近平在事故發生後即作出指示，要立刻啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。國務院要「委派領導同志靠前協調處理」，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患清查，狠抓責任落實，確保航空運行及人民生命的絕對安全。

根據報導，中國國務院總理李克強作出批示，要求全力以赴搜尋倖存者，盡一切可能救治傷員，妥善處理善後事宜，做好遇難者家屬安撫和服務，「實事求是、及時準確發布信息，認真嚴肅查明事故原因」，採取有力措施加強民航安全管理。

報導指出，根據習近平指示和李克強要求，中國民航局、應急管理部等有關部門已派出工作組前往現場指導處置，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場參與救援。目前，現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。（編輯：邱國強）1110321