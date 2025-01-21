「瀾湄合作」打擊電信詐騙 逮捕7萬多名嫌疑犯

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（中央社記者李雅雯台北21日電）瀾湄執法合作中心今天表示，「海鷗聯合行動」執法期間，中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共同打擊區域電信網路詐騙犯罪，破獲160多起案件、逮捕7萬多名嫌疑犯。

據央視21日報導，瀾湄執法合作中心今天在中國雲南省昆明市召開海鷗聯合行動總結會。瀾湄執法合作中心為了落實瀾湄合作第4次領導人會議精神及「瀾湄合作5年行動計畫（2023-2027）」，在2024年8至12月期間組織海鷗聯合行動。

瀾湄執法合作中心指出，這項行動協調中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等6國執法部門打擊區域電信網路詐騙犯罪與衍生犯罪、槍支彈藥走私犯罪；行動期間破獲電信詐騙為主案件160多起，逮捕7萬多名嫌疑犯、解救160多名被害人。

瀾湄執法合作中心認為，凝聚各國執法資源，形成區域內打擊、治理電信網路詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效力量，發揮不可替代的區域執法合作平台作用，有力地維護區域安全與穩定。

瀾湄執法合作中心將在今年適時啟動海鷗聯合行動第2期，持續聚焦打擊電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，特別是全力解救各國失聯、被困人員，確實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。

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「瀾湄合作」所指為「瀾滄江—湄公河合作」，成員包括中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南。

據中國外交部，瀾湄合作機制由時任中國國務院總理李克強於2014年11月在第17次中國—東協領導人會議上提出；瀾湄合作首次領導人會議於2016年3月在海南三亞舉行。（編輯：周慧盈）1140121