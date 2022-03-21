中國東方航空737客機墜毀廣西 機上132人傷亡不明【更新】
2022/3/21 16:30（3/21 17:59 更新）
根據中國央視報導，一架波音737客機在廣西梧州藤縣墜落。（圖取自蘇州公安微博weibo.com）
（中央社台北21日電）根據中國央視報導，一架波音737客機今天在廣西梧州藤縣墜落，並引發大火。目前傷亡情況不明。
中國民用航空局下午4時34分發布新聞稿表示，一架波音737客機在執行昆明-廣州航班任務時，在梧州上空失聯。已確認這架班機墜毀，機上載有132人，其中旅客123人、機組員9人。
稍早據央視報導，這架客機載有133人，屬於中國東方航空，目前救援單位正趕往現場搶救。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110321
圖為疑似失事客機的殘骸。（圖取自央視新聞網頁cctv.com）
圖為東方航空波音737同型機。（中新社）
（中央社製圖）
圖為現場搜救畫面。（圖取自廣西消防微博weibo.com）
這架波音737客機在執行昆明-廣州航班任務時，在梧州上空失聯。（圖取自Flightradar24網頁flightradar24.com）
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