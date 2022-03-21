更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
中國東方航空廣西墜機
新聞專題
中國東方航空廣西墜機2/2

中國東方航空737客機墜毀廣西 機上132人傷亡不明【更新】

2022/3/21 16:30（3/21 17:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據中國央視報導，一架波音737客機在廣西梧州藤縣墜落。（圖取自蘇州公安微博weibo.com）
根據中國央視報導，一架波音737客機在廣西梧州藤縣墜落。（圖取自蘇州公安微博weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）根據中國央視報導，一架波音737客機今天在廣西梧州藤縣墜落，並引發大火。目前傷亡情況不明。

中國民用航空局下午4時34分發布新聞稿表示，一架波音737客機在執行昆明-廣州航班任務時，在梧州上空失聯。已確認這架班機墜毀，機上載有132人，其中旅客123人、機組員9人。

稍早據央視報導，這架客機載有133人，屬於中國東方航空，目前救援單位正趕往現場搶救。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110321

圖為疑似失事客機的殘骸。（圖取自央視新聞網頁cctv.com）
圖為疑似失事客機的殘骸。（圖取自央視新聞網頁cctv.com）
圖為東方航空波音737同型機。（中新社）
圖為東方航空波音737同型機。（中新社）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
圖為現場搜救畫面。（圖取自廣西消防微博weibo.com）
圖為現場搜救畫面。（圖取自廣西消防微博weibo.com）
這架波音737客機在執行昆明-廣州航班任務時，在梧州上空失聯。（圖取自Flightradar24網頁flightradar24.com）
這架波音737客機在執行昆明-廣州航班任務時，在梧州上空失聯。（圖取自Flightradar24網頁flightradar24.com）
延伸閱讀
空難將屆3年 衣索比亞航空復飛737 MAX波音737艙壓偵測開關可能故障 美FAA要求全面檢查
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀