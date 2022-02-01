空難將屆3年 衣索比亞航空復飛737 MAX

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（中央社阿迪斯阿貝巴31日綜合外電報導）衣索比亞航空準備2月1日復飛機隊裡的波音737 MAX客機，距衣航前次發生波音737 MAX墜毀的157死空難將近3年，當時空難引發全球停飛這款飛機。

法新社報導，衣航302班機2019年3月由首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比，但班機起飛6分鐘後墜毀於阿迪斯阿貝巴東南方一處曠野，而5個月前印尼獅航也發生同型客機墜海，機上189人全數罹難。

接連兩起空難，加上事後調查認為機上新增的「操控特性增益系統」（MCAS）飛操系統是引發兩起空難的原因之一，帶給美國航空巨擘波音公司史上最嚴重危機。

衣索比亞人口在非洲高居第2，國營的衣索比亞航空更是全國經濟的明珠。事發後衣航多次表明一定要等到最後才會復飛737 MAX。

在給法新社的聲明裡，衣航表示「經美國、歐盟、中國乃至國內飛安與民航機關嚴格重新認證後，決定復飛737 MAX」。

復飛的頭班航班選於2月1日，進一步細節尚待衣航提供。（譯者：陳亦偉）1110201