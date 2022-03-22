東航停飛墜毀同型客機 劉鶴赴廣西指導救援

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（中央社記者張淑伶上海22日電）中國東方航空波音737-800型客機21日在廣西墜毀後，東航停飛全部同機型客機。中國民航局也要求各單位全面排查隱患。國務院副總理劉鶴和國務委員王勇已赴廣西指導現場救援。

新華社報導，在中共總書記習近平對事故作出指示、國務院總理李克強召開緊急會議部署後，劉鶴和王勇代表黨中央、國務院，21日晚間率有關部門負責人趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。

中國東方航空MU5735航班21日下午從昆明起飛，前往廣州，但飛機約在下午2時20分左右失聯，墜機地點為廣西梧州市藤縣琅南鎮莫埌村。班機共有旅客123人及機組員9人，合計132人，目前下落未明。

據報導，共軍南部戰區在事故發生後啓動應急機制，梧州軍分區、武警梧州支隊第一時間組織救援力量趕赴事故現場展開救援。

央視新聞報導，事故發生後，東方航空目前已經將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執飛。

中國民航局昨天深夜發布，要求各地區、各單位要切實加強民航領域安全隱患排查，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資格、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患。（編輯：周慧盈）1110322