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中國東方航空廣西墜機
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中國東方航空廣西墜機4/16

總統座機與東航失事客機同型 國防部：無飛安疑慮

2022/3/22 13:44
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（中央社記者游凱翔台北22日電）中國東方航空一架波音737昨天在廣西失事墜毀，外界關切總統行政專機也同樣是波音737-800型機，是否有安全疑慮。國防部副部長柏鴻輝今天表示，空軍在機隊維護上都按照既定計畫實施，飛航安全沒有疑慮。

中國東方航空公司一架波音737-800型客機昨天下午在廣西失事墜毀，機上人員132人生死不明。外界稱為「空軍一號」的空軍松指部專機隊總統行政專機，與東航失事客機都為波音737-800型機，安全問題引發關注。

柏鴻輝上午赴立法院列席施政總質詢，他在會前接受訪問表示，波音系列飛機與全世界航空運輸息息相關，空軍在所有機隊維護上都依照既定維護計畫實施，飛安上沒有疑慮。

柏鴻輝指出，尤其發生這種重大意外，波音一定會發布技術指令給全球波音飛機操作者參考，空軍也會掌握相關訊息，確實維護飛行安全。

至於空軍新一代戰機的研發進度，柏鴻輝指出，戰機研發從初級教練機、高級教練機都有一系列規劃，下一代戰機研發計畫早已進行，也有很多立法委員關切，但此議題還在研發階段，國防部不便對外公開。（編輯：郭無患）1110322

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