兵役節慶祝大會 劉世芳感謝得獎者守護憲法

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（中央社記者吳書緯台北26日電）內政部長劉世芳今天表示，役政相關機關、人員都是中華民國憲法的守護者，協助役政事務推動讓國軍、替代役弟兄能在崗位上守護台灣的民主憲政與自由。

內政部與國防部今天下午聯合舉辦第82屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，表揚219位推行役政有功人員、118個績優單位、45位績優士兵及20位績優替代役男，感謝獲獎單位及個人戮力推動兵役行政工作，為守護家園盡心盡力。

國防部副部長柏鴻輝致詞表示，台灣去年開始兵役制度轉型，民國94年1月1日之後出生的役男都需要服1年期義務役，去年有6956人服1年役期義務役，國軍在這之中招募到993人轉服志願役。

柏鴻輝致詞指出，過去一年民眾對於兵役制度有很多疑慮，質疑服兵役會不會浪費時間；但是事實上，內政部與國防部在替代役、義務役與志願役的制度設計，符合烏克蘭帶給世人的啟示「自己的國家自己來守護」，而今天的受獎者也包含1年役期的義務役男，他們在服役期間也發揮韌性，並發現服兵役不會浪費自己的生命，今年預計將有9839名役男服1年期義務役，盼招募工作更好。

柏鴻輝提到，台灣面對中國大陸蠻橫無理，今天仍然有6艘的船艦、無人機就在台海周邊24浬，如果不建立一個全社會防禦韌性的強而有力戰力與源源不斷的後備戰力，敵人就會越過24浬，進到12浬，對台灣產生很大的威脅，所以台灣一定要自立自強，建立一個良好完整的兵役制度，讓全民保護自己、保護家人、保護社會、保護國家。

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劉世芳致詞說明，頒獎時與每一位得獎者或是代表機關來受獎的人都表達恭喜與感謝，因為每個人都是中華民國憲法的守護者，因為役男從接到兵單開始，裡面要經過相當多的程序，沒有役政相關機關與村里幹事等人的協助，國軍、替代役弟兄，沒有辦法在自己的崗位上，守住台灣的民主憲政與自由。

劉世芳強調，兵役制度與時俱進，包括兵役改良或是替代役的訓練，都是越來越好，得獎者來自不同的單位，但是一起組成一個堅強的團隊，在兵役制度上組成最堅強的後盾，共同守護台灣的中華民國憲法。（編輯：張若瑤）1140226