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中國東方航空廣西墜機
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中國東方航空廣西墜機4/18

廣西空難 打破中國12年飛安零事故紀錄

2022/3/22 17:33（3/22 18:06 更新）
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中國東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜落，現場尋獲飛機殘骸。（中新社）
中國東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜落，現場尋獲飛機殘骸。（中新社）
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（中央社台北22日電）中國東方航空一架客機昨天失事墜落廣西，打破中國將近12年飛安零事故紀錄。外媒分析，中國在過去一串空難事故中振作，創造了良好的飛安紀錄，這次空難恐使監管部門祭出一波監管審查。

中國民航局今年2月25日舉辦記者會才宣布，截至2月19日止，中國民航運輸航空持續安全飛行時間突破1億小時，創造了中國民航史上最好成績，也創造了世界民航史上最佳持續安全飛行紀錄。

不到1個月，東方航空失事班機打破這個紀錄，上一次客機空難發生在2010年8月24日，一架河南航空飛往黑龍江宜春市的巴西航空工業公司（Embraer）E-190客機，由於能見度低而墜毀，造成機上96人中44人身亡。

中國民航在1980至1990年代有多起失事紀錄，政府相關部門進而插手整頓，有分析指出，解決方法包括平均機齡年輕化、航空維護投入成本、培育高技術人才等，也由於中國經濟崛起才有能力投入大量金錢，這也使中國飛安紀錄開始由劣轉優。

紐約時報（New York Times）中文網報導，1990年代，中國發生一系列空難事故，1992至1994年期間密集發生7起事故造成492人死亡，這促使中國向美國聯邦航空管理局尋求幫助。聯邦航空管理局派出顧問，提供大量資料說明如何監管美國飛機。

2019年3月10日衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX系列客機墜毀，機上人員全部遇難，中國民航局隔天立即發出「關於暫停波音737-8飛機商業執行的通知」，要求國內航空公司在3月11日下午6時前暫停波音737-8飛機的商業執行，成為首份針對波音737 MAX型客機的禁飛指令。新加坡、澳洲、馬來西亞在12日陸續跟進。

中國比大多數國家等了更長的時間才允許737 Max再次飛行，中國的航空監管機構2021年12月初才批准波音的申請。

紐約時報剖析，這次墜機事故給中國國家主席習近平帶來另一個公共安全問題，這次事故恐再引發一波監管審查。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭撤僑失誤等事件，都在削弱黨的守護者形象，習近平承諾對墜機事件問責，提高了人們對迅速徹查空難的期待。

中國東方航空一架波音737客機21日規劃從昆明飛往廣州，在廣西梧州藤縣墜毀，機上搭載132人。央視新聞報導，事故發生後，東方航空目前已停飛旗下所有737-800型機，空中航班落地後不再飛行。（編輯：李雅雯/邱國強）1110322

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