東航疑機鼻直朝地面急墜 全球過往類似空難一覽

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（中央社紐約22日綜合外電報導）中國東方航空一架波音737-800客機21日從昆明飛往廣州途中在廣西梧州墜毀，機上132人生死未卜。事發時疑機鼻直朝地面高速墜毀，在空難史上並不多見。

「紐約時報」指出，位於事發地的廣西梧州北辰礦業公司（Beichen Mining）經理廖文輝在電話裡證實，礦場監視錄影機拍到的影片顯示，21日下午一個看似飛機的物體筆直墜入附近山地。

● 事發時天候無異狀 不到2分鐘消失雷達幕

事發地梧州位於廣西最東側，當時天氣報告未顯示任何可能導致空難的因素；據中國氣象局資料，當時氣溫約攝氏30度，風力溫和不到時速19.2公里，目視能見度16公里，雖然預報晚間會下雨，但事發當時未測得降雨。

「華爾街日報」指出，根據飛航網站Flightradar24的追蹤數據，飛離昆明市約50分鐘後，東航MU5735班機已達約8870公尺的高度，巡航速度約時速843公里，並無異狀。但大約12分鐘後，即當地時間21日下午2時20分，機頭突然下傾開始猛衝向山體。

飛機從空中急速墜落，速度達每分鐘掉落9000多公尺（正常下降時速率約每分鐘幾百公尺，通常乘客不易感覺）。數據顯示，飛機下降到約2263公尺的高度時曾短暫爬升，之後又再次向山體俯衝，不到2分鐘飛機訊號在約983公尺的高度消失。

美國媒體根據以往各國空難事故和有經驗的空難調查員說法，認為過去雖不乏客機從巡航高度墜落的事故，但像東航這次疑似機鼻直向地面墜毀的案例並不多見。以下整理過往類似空難。

● 2021年1月9日：三佛齊航空182班機空難

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Flight）182班機是機齡26年的波音737-500客機，當時機上搭載62人從雅加達起飛，一開始的飛行軌跡並無異狀，爬升至3050公尺高度後拉平，飛機在大約這個高度飛了約45秒後，航管以無線電通知飛機偏離航道，但班機未回應。

約在同時，飛機偏轉約40度往反方向飛，此時飛機開始急遽下降，墜入爪哇海，機上所有人罹難。雖然空難最終調查報告尚未公布，但初步調查發現，飛機出現左發動機動力減弱、右發動機正常的兩邊動力失衡異狀。

● 2019年2月23日：亞特拉斯航空3591號班機空難

亞特拉斯航空（Atlas Air Flight）3591航班是一架767-300貨機，當天為亞馬遜公司（Amazon）運貨至休士頓。

據美國「國家運輸安全委員會」（NTSB）調查，事發時副機師意外增加發動機動力，之後顯已失去方向感的機員以為機鼻角度已危險過高，於是用力壓低機頭形成俯衝。飛機速度幾秒內飆至時速805公里，最後一頭栽入德州三一灣（Trinity Bay）一處沼澤，機上3人全部罹難。

● 1997年12月19日：勝安航空185號班機空難

勝安航空（Silk Air）185號班機是一架波音737-300客機，當時載有104人，飛機神秘地墜毀於印尼蘇門答臘巨港（Palembang）附近一條河。機上2具黑盒子－座艙通話紀錄器（CVR）、飛航記錄器（FDR）分別於墜毀前8分鐘、2分鐘停止運作。

協助印尼調查的美國運安會（NTSB）認為是機師蓄意讓飛機墜毀，印尼國家運輸安全委員會（INTSC）則說缺乏足夠證據判定究竟發生何事。

● 1994年9月8日：全美航空427號班機空難

全美航空（US Airways）427號班機是一架波音737-300客機，飛機墜毀匹茲堡致機上132人全部罹難。據美國運安會（NTSB）調查，飛機在高度1828公尺時準備下降，但飛機的方向舵卡在一側，飛機急遽偏轉左側後筆直栽入地面。

由於此前還有一次與方向舵故障導致的737空難，美國聯邦航空總署（FAA）在全美航空空難數年後下令修改全部737飛機的方向舵，自此再未發生這種原因的事故。

● 2009年6月1日：法航447號班機空難

法國航空（Air France）447號班機是一架空中巴士A330客機，搭載228人從巴西飛往法國，卻在9150公尺的巡航高度墜入大西洋，機上全部人罹難。法國調查人員查出，飛機的空速表因結冰而故障，影響機師方向與空間感知，放慢速度卻導致飛機失速墜海。

● 2000年1月31日：阿拉斯加航空261號班機空難

阿拉斯加航空261號班機是一架麥道（MD-83）客機，搭載88人由墨西哥飛往美國西雅圖，飛機在經歷災難性的俯仰失控後，墜毀於加州附近的太平洋，機上所有人罹難。

美國運安會（NTSB）查明空難原因是機件維修不足導致過度磨損，引發飛行控制系統故障。出問題的是飛機的起重螺桿未依規程保養導致失效。飛機墜毀前一度上下顛倒，並在水平安定面系統完全失效下，機頭朝下翻轉，高速下墜5486公尺後墜毀。（譯者：陳亦偉）1110322