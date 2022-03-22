受廣西空難影響 陸股早盤航空類股全面重挫

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（中央社台北22日電）中國東方航空編號MU5735航班昨天在廣西墜機，上海證券交易所早盤航空類股全面重挫，東航的跌幅更是一度超過7%。

綜合中國媒體報導，因空難導致航空類股大跌2.3%，中國東航重挫幅度曾達到7.2%，如今稍有拉回，截至發稿前跌幅約在6.5%上下波動。

其他像是華夏航空、中國國航、南方航空、春秋航空、吉祥航空皆無一倖免慘遭波及，還有機場服務類股如白雲機場、深圳機場、上海機場，也都是一片慘綠。

至於上證指數的走勢一開盤多空交戰激烈，之後在平盤附近狹幅震盪，截稿前小漲7.32點，來到3260.80點，漲幅0.21%。

陸股開盤前的美股行情，東航股價同樣重挫7.09%收在17.68美元，因失事的班機是美國波音公司（Boeing）的737-800NG型客機，波音股價也下跌3.6%，收在185.89美元。

據陸媒第一財經報導，東航總部在上海，是中國3大國有航空運輸集團之一，第1大股東是中國東方航空集團有限公司，持股比例40.10%，實際由國務院國有資產監督管理委員會控股。

東航MU5735從昆明飛往廣州途中在廣西梧州失事墜毀，機上乘客123人及機組9人，共計132人，目前生死不明。有中國專家向媒體表示，這樁事故可能是中國21世紀以來的最大空難。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110322