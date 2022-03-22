東航波音737-800墜機案 美國指派官方調查人員

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）中國東方航空公司一架波音737-800飛機21日在廣西省梧州市附近墜毀，美國國家運輸安全委員會今天表示，已指派一名資深飛航安全調查人員擔任美國認可的墜機案調查代表。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）又說，波音公司（Boeing Co.）以及奇異公司（General Electric）和賽峰集團（Safran）製造發動機的合資企業CFM與美國聯邦航空總署（FAA）的代表將擔任技術顧問。

根據國際協議，由於飛機是在美國製造，美國可以派人擔任墜機調查案的代表。

目前還不清楚美國運安會是否或何時將前往中國的墜機地點。

中國駐華府大使館尚未回覆置評請求。

另外，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）今天跟員工說，波音已向調查東航737-800墜機案的技術專家提供全力支持。

凱爾洪在寄給員工的電子郵件中說，調查目前是由中國民用航空局主導，波音方面能透露的消息有限，因此他不便多說。

凱爾洪說：「依據我們對每一步安全、透明與誠信的承諾，請相信我們將在這個艱難時期竭盡所能支持我們的客戶與事故調查。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110322