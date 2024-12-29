濟州航空失事機型華航也有 回顧波音737-800空難史

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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空一架載有181人的班機今天在務安降落時，衝出跑道失事起火，造成179人喪命、2人生還。失事客機為波音737-800型，該型號在全球廣為使用，中華航空機隊也有這款飛機。

「紐約時報」（The New York Times）報導，根據航空數據分析公司睿思譽（Cirium），波音737-800型約占全球營運中客機15%，即4400架。這款飛機屬於波音公司（Boeing）737新世代一員，737新世代是更現代化機型737 Max的前身。

根據睿思譽，全球有近200家航空公司使用波音737-800系列飛機。這款飛機在亞洲、歐洲和北美洲都相當受歡迎，且波音自1998年來已交付客戶約5000架波音737-800系列。

南加州大學（University of Southern California）工程學教授梅許卡迪（Najmedin Meshkati）對波音737系列飛機的安全史有所研究，他表示失事飛機「非常安全，且有良好安全紀錄」。

維護良好的噴射客機能飛行20至30年，甚至更久。根據航班追蹤網站Flightradar24，失事飛機機齡為15年，而睿思譽指出，濟州航空是於2017年租借這架飛機。

波音今天發布聲明說，已與濟州航空聯繫，並準備好向它提供協助。

波音737-800在過去近20年來，曾發生至少以下12起致命空難事故：

2006年9月29日，巴西高爾航空（Gol Airlines）1907號班機與巴西航空工業公司（Embraer）製造的萊格賽600型（Legacy 600）公務機相撞後墜毀雨林，高爾航空機上154人全數罹難。

2007年5月5日，肯亞航空（Kenya Airways）507號班機原定飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但從喀麥隆起飛不久後便墜毀沼澤，機上114人全部喪命。

2009年2月25日，土耳其航空（Turkish Airlines）1951號班機準備在荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）降落時墜毀，造成9人死亡。

2010年1月25日，衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）409號班機從黎巴嫩起飛後不久墜毀地中海，機上90人全部喪生。

2010年5月22日，印航快捷航空（Air India Express）812號班機在下降過程中，墜毀印度西南部城市芒加羅（Mangalore），機上166人中158死、8傷。

2016年3月19日，杜拜航空（Flydubai）981號班機準備在俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-On-Don）降落時，於復飛期間墜毀，機上62人全數罹難。

2018年4月17日，美國西南航空（Southwest Airlines）1380號班機引擎故障破裂，碎片擊破舷窗造成爆炸性減壓，1名乘客傷重不治。

2018年9月28日，新幾內亞航空（Air Niugini）73號班機在密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）機場跑道附近進行水上迫降，1位乘客身亡。

2020年1月8日，烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）752號班機原定從德黑蘭飛往基輔，但起飛後不久遭伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發射的飛彈擊落，機上176人全部喪命。

2020年2月5日，土耳其廉航飛馬航空（Pegasus Airlines）2193號班機在伊斯坦堡降落時滑出機場跑道，3人死亡。

2020年8月7日，印航快捷航空1344號班機在印度南部克勒拉邦（Kerala）降落時天候不佳，飛機最後衝出跑道，導致21人喪生。

2022年3月21日，中國東方航空5735號班機由昆明飛往廣州途中在廣西墜毀，機上132人全部罹難，被稱為是中國21世紀來最大空難。

此外，華航的波音737-800也曾發生2起無人身亡意外：

2007年8月20日，華航120號班機在日本琉球那霸機場降落駛往停機坪後，爆炸起火燃燒，機上157名乘客和8位機組員全部安全逃生。

2018年10月16日，華航712號班機上午由菲律賓馬尼拉飛往高雄，落地時後主輪突然爆裂，所幸無人傷亡。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1131229