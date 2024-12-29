出廠客機墜毀韓國釀179死 波音稱與濟州航空保持聯繫

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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空1架波音737-800客機今天從泰國起飛降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火。波音公司發聲明說與濟州航空保持聯繫，並向死者家屬致哀。

失事的濟州航空7C2216號班機載有181人，含乘客175人（韓國籍173人、泰國籍2人），機組員6人。根據韓聯社報導，死亡人數已增至179人，僅2人生還。

波音公司（Boeing）在社群平台X寫道：「我們正就2216號航班與濟州航空保持聯繫，並準備好支援他們。」

「我們向失去摯愛的家屬致上最深切的哀悼，我們的心和乘客與機組人員同在。」

根據航空數據分析公司睿思譽（Cirium），全球有近200家航空公司使用波音737-800系列飛機。這款飛機在亞洲、歐洲和北美洲都相當受歡迎，且波音自1998年來已交付客戶約5000架波音737-800系列。（譯者：楊昭彥/核稿：洪培英）1131229