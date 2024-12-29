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濟州航空179死重大空難 韓國政府宣布全國哀悼7天

2024/12/29 21:45（12/29 22:18 更新）
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圖為消防人員29日在濟州航空失事班機殘骸旁搜救。（路透社）
圖為消防人員29日在濟州航空失事班機殘骸旁搜救。（路透社）
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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空一架載有181人的客機今天發生重大空難，全機179人喪命、僅2人生還，韓國政府宣布全國哀悼7天，至明年1月4日24時為止。

濟州航空失事的波音737-800客機今天從泰國曼谷起飛，降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火。

機上載有181人，其中乘客175人（韓國籍173人、泰國籍2人），機組員有6人。

韓聯社報導，韓國代理總統崔相穆今天在中央政府首爾辦公大樓主持召開中央災難安全對策本部第3次會議時，宣布全國哀悼7日。

崔相穆表示，作為代理總統，他為這場慘劇深感悲痛和歉疚。

事故現場及全羅南道、光州市、首爾市、世宗市等17個行政區將設置靈堂，中央政府所有部門、地方政府與公共機構辦公大樓將降半旗以示哀悼，公務人員也會在胸前別上絲帶致哀。（編輯：洪培英/核稿：楊昭彥）1131229

#韓聯社
#空難
#韓國
#崔相穆
#濟州航空
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