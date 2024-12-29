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不斷更新／濟州航空韓國務安機場空難疑因鳥擊 機上181人已知29死
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濟州航空韓國務安機場空難疑因鳥擊 機上181人已知29死【更新】

2024/12/29 09:20（12/29 10:17 更新）
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濟州航空一架飛機29日上午降落在韓國務安國際機場時，衝出跑道並撞上護欄後起火。（韓聯社 via 路透社）
濟州航空一架飛機29日上午降落在韓國務安國際機場時，衝出跑道並撞上護欄後起火。（韓聯社 via 路透社）
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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓聯社今天報導，濟州航空一架載有181人的班機降落韓國全羅南道務安國際機場時，疑似遭遇鳥擊，機身偏離跑道撞上圍籬外牆後起火，當局稱這起空難造成至少29人喪命。

根據最新報導，目前已有2名乘客獲救。這架班機上有175名乘客和6名機組人員。

當局表示：「截至目前，我們已確認這起事件造成29人死亡…但由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能還會上升。」

韓聯社說，這架班機據信是在降落務安國際機場時遭遇鳥擊，導致起落架故障，引發這起事故。

韓聯社引述消防部門的話說，救援部門正在從飛機後方疏散乘客。

現場照片顯示，在跑道這一側的機尾看似遭火焰吞沒，竄出了濃濃黑煙，附近有消防隊員和急救車輛。

路透社等外媒報導，韓國代理總統崔相穆（Choi Sung-mok）下令全力展開救援。

濟州航空發言人表示，正在檢視相關通報。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131229

（中央社製圖）
（中央社製圖）

濟州航空客機韓國衝出跑道撞護欄 多人傷亡（09:20）

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓聯社今天報導，濟州航空一架載175名乘客和6名機組員的飛機在韓國務安國際機場（Muan International Airport）衝出跑道並撞上護欄，目前證實23人傷亡。

韓聯社報導，救援任務仍在繼續，目前發現1人倖存。

路透社等外媒報導，濟州航空（Jeju Air）7C 2216號班機從泰國曼谷起飛，今天上午約9時7分降落在全羅南道（South Jeolla）務安國際機場時，衝出跑道撞上護欄，現場冒出濃濃黑煙。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131229

#韓聯社
#路透社
#韓國
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