濟州航空空難增至62死 代理總統：動員一切資源搜救

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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空一架載有181人的班機從泰國曼谷起飛降落韓國時，衝出跑道撞護欄起火，韓聯社最新消息指出，死亡人數已增至62死。代理總統崔相穆下令動員一切資源搜救。

韓國消防署（NFA）在聲明中表示：「截至目前，有2人獲救，62人死亡。」並補充說，其中25名罹難者為男性，37名為女性。影片顯示，失事的7C 2216號航班機型為波音737-8AS。

法新社報導，消防署在聲明中表示，目前已從飛機殘骸中救出2人，包括一名機組人員和一名乘客。

另一名消防官員告訴路透社，至少已發現58具遺體。

波音和美國聯邦航空總署（FAA）並未立即回應置評要求。

韓聯社報導，務安國際機場所有國內和國際航班均已取消。

根據韓國電視台文化廣播公司（MBC）發布的影片，濟州航空這架班機降落務安國際機場時衝出跑道並撞上護欄，發動機冒出濃濃黑煙，整架飛機旋即遭火焰吞噬。

影片來源：MBCNEWS

務安國際機場位於韓國全羅南道務安郡，距離首爾西南方約288公里。

消防當局表示，已調動32輛消防車和大批消防人員趕赴現場。

韓國國土交通部表示，事故發生在今天上午9時3分（台灣時間上午8時3分），機上有175名乘客，其中兩人為泰國籍，另有6名機組人員。

國土交通部在聲明中說，當地時間上午11時左右，火勢已被撲滅，相關人員正在「墜機現場展開搜救」。

韓國代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）下令調動一切可用資源，全力展開搜救。

總統府表示，崔相穆正在與內閣成員召開緊急會議，討論救援行動和應對措施。

這是濟州航空自2005年成立以來首度發生致命事故。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131229