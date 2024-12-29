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濟州航空空難 賴總統致哀並盼傷者早日康復

2024/12/29 12:41（12/29 12:48 更新）
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（中央社記者葉素萍台北29日電）濟州航空一架載有175名乘客和6名機組員班機上午失事釀嚴重傷亡，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德代表台灣政府及人民，向機上不幸罹難者及家屬致上深切哀悼之意，並希望傷者早日康復。

濟州航空一架載有181人的班機從泰國曼谷起飛降落韓國全羅南道務安國際機場時，衝出跑道撞護欄起火失事。韓國消防署（NFA）在聲明中表示，目前有2人獲救，62人死亡，其中25名罹難者為男性，37名為女性。

郭雅慧今天向媒體表示，賴總統代表台灣政府及人民，向機上不幸罹難者及家屬致上深切哀悼之意，並希望傷者早日康復。

郭雅慧說，這班濟州航空7C-2216失事班機上並無台灣籍旅客搭乘，賴總統第一時間已經指示外交部以及駐韓國代表處，持續確保台灣民眾安全無虞，同時向韓國政府表達關心與慰問，提供必要協助，期盼後續各項搶救及復原工作順利進行。（編輯：林淑媛）1131229

#賴清德
#郭雅慧
#韓國
#濟州航空
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